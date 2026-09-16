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Designer l'IA

Baptiste Auric, Simon Laval

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Designer l'IA, c'est apprendre à (re)placer l'humain au coeur de l'algorithme pour créer les produits et services de demain. Transformant tous les produits digitaux et les services numériques, l'IA accélère nos usages, les simplifie, les personnalise... La liste de ces impacts ne fait que croître. Le designer joue alors un nouveau rôle essentiel. Chef d'orchestre de la relation entre l'humain et ces nouveaux outils, il doit veiller à ce que chaque interaction reste compréhensible, utile, maîtrisée et réellement bénéfique pour l'utilisateur. Au fil de ces 8 ateliers, vous découvrirez comment cadrer, concevoir et gouverner des IA centrées utilisateur. Chaque atelier propose des concepts, des outils et des méthodes concrètes, et l'applique à un cas d'usage. Fruit de nos expérimentations, de nos succès et de nos échecs, ce guide aidera les équipes produit, design, innovation et métierà identifier les opportunités, anticiper les risques et poser les bons garde-fous, afin de transformer l'IA en un véritable levier de valeur.

Par Baptiste Auric, Simon Laval
Chez Dunod

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Auteur

Baptiste Auric, Simon Laval

Editeur

Dunod

Genre

Intelligence artificielle

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Designer l'IA

Baptiste Auric, Simon Laval

Paru le 30/09/2026

192 pages

Dunod

25,00 €

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9782100896417
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