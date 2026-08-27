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#Roman francophone

La joie discrète d'Alan Turing

Jacques Marchand

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Le portrait intimiste d'un génie, précurseur de l'informatique et héros de la Seconde Guerre mondiale dont le destin personnel, longtemps lié de près aux services secrets britanniques, s'est achevée dans le drame. Un roman biographique qui remet de la chair et de l'humour sur le mythe de ce grand homme qu'est Alan Turing. En 1936, dans sa chambre d'étudiant à Cambridge, un jeune homme conçoit une machine à calculer universelle qui servira, douze ans plus tard, d'assise théorique pour la construction des premiers ordinateurs. Qui était vraiment Alan Turing, ce mathématicien audacieux qui a réussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, à décrypter les communications des Allemands ? Comment a-t-il pu, au début des années 1950, écrire les tout premiers textes sur l'intelligence artificielle ? Pourquoi a-t-il dû subir une castration chimique ? S'est-il vraiment suicidé par la suite ? Au-delà des faits saisissants et des mythes tenaces, ce roman permet de voir que la vie de Turing a été aussi singulière que son oeuvre scientifique. Sauvageon et fuyant, mais aussi exubérant et drôle, allergique aux simagrées qu'il faut maîtriser pour briller en société, cet homme ne cherchait jamais à se mettre en avant. Il est donc longtemps resté dans l'ombre. Cependant on reconnaît aujourd'hui en lui le plus visionnaire et le plus fécond des pionniers de l'informatique. L'AUTEUR Jacques Marchand est l'auteur d'un essai et de trois romans salués par la critique. Deux fois finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général et au prix Ringuet du roman, il trace ici, grâce à sa plume élégante et à une approche originale, le portrait intimiste d'un découvreur dont le destin personnel, longtemps lié de près aux services secrets britanniques, n'a pas été de tout repos.

Par Jacques Marchand
Chez Editions Québec Amérique

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Auteur

Jacques Marchand

Editeur

Editions Québec Amérique

Genre

XXe siècle

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La joie discrète d'Alan Turing

Jacques Marchand

Paru le 27/08/2026

536 pages

Editions Québec Amérique

24,00 €

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9782764458846
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