Comment les dispositifs à médiation permettent-ils de transformer des expériences sensorielles, motrices et relationnelles, en mettant en oeuvre les processus thérapeutiques ? Le livre met en lumière la manière dont les médiations - qu'elles soient sensorielles, artistiques, corporelles, numériques ou environnementales - ouvrent un accès privilégié aux processus archaïques, aux formes sensorielles et motrices, et aux dynamiques transférentielles qui s'y déploient. Il montre comment le travail du médium malléable, la rencontre avec la sensorialité et l'émergence de formes en transformation soutiennent la relance des processus de symbolisation dans des cliniques souvent réputées difficiles. Les auteurs présentent des dispositifs parfois peu connus dans la littérature francophone : travail thérapeutique en réanimation à partir de mises en scène simulées ; médiation musicale autour du violoncelle dans les autismes ; jeu vidéo comme espace de symbolisation sensorimotrice ; immersion sensorielle dans la psychose ; équithérapie institutionnelle ; itinérance thérapeutique ; médiations artistiques ; escalade parent-enfant. Chaque chapitre analyse : - les formes sensorielles et motrices qui émergent dans le dispositif ; - les processus de transformation et de symbolisation primaire ; - les dynamiques relationnelles et les enjeux transférentiels spécifiques ; - les conditions techniques, indications et apports cliniques de chaque médiation. En articulant exigence théorique, créativité clinique et modélisation précise des dispositifs, cet ouvrage offre un panorama unique des médiations thérapeutiques contemporaines en ouvrant des voies nouvelles pour accompagner les patients dans leurs processus de symbolisation. Avec la contribution de : Tu çe Acemo lu - Cécile Barrois - Julien Bullion - Laura Camacho - Bernard Chouvier - Lisa Gucher - Frédérik Guinard - Emir Lara Diaz - Emilie Pain - René Roussillon - Catherine Vernay - Florence Vial Aubey - Julia Violon