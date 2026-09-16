Devant nous le vertige

Jeanne n'aime pas les pages blanches, quand rien n'est encore écrit. Brune n'imagine pas sa vie loin de Simon, sans lui elle perd pied. Le destin de nageuse de Lou était programmé, et pourtant... Pour elles, cette année de terminale c'est celle du bac à préparer, des soirées imprévisibles, des messages qu'on n'ose pas envoyer... C'est celle des grandes émotions, des choix importants et des sentiments nouveaux qu'on a du mal à déchiffrer. Alors quel futur imaginer quand le chemin tracé se dérobe ? Au gré des rencontres décisives et des liens qui se défont, chacune se découvrira pour mieux se réinventer. Un roman choral solaire qui explore les troubles du passage à l'âge adulte, sous la plume sensible et vibrante de Clara Héraut.