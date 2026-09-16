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#Bande dessinée jeunesse

Devant nous le vertige

Clara Héraut

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Jeanne n'aime pas les pages blanches, quand rien n'est encore écrit. Brune n'imagine pas sa vie loin de Simon, sans lui elle perd pied. Le destin de nageuse de Lou était programmé, et pourtant... Pour elles, cette année de terminale c'est celle du bac à préparer, des soirées imprévisibles, des messages qu'on n'ose pas envoyer... C'est celle des grandes émotions, des choix importants et des sentiments nouveaux qu'on a du mal à déchiffrer. Alors quel futur imaginer quand le chemin tracé se dérobe ? Au gré des rencontres décisives et des liens qui se défont, chacune se découvrira pour mieux se réinventer. Un roman choral solaire qui explore les troubles du passage à l'âge adulte, sous la plume sensible et vibrante de Clara Héraut.

Par Clara Héraut
Chez Flammarion

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Auteur

Clara Héraut

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

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Devant nous le vertige

Clara Héraut

Paru le 16/09/2026

488 pages

Flammarion

18,90 €

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Scannez le code barre 9782080496751
9782080496751
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