Les Caméléons

Comment opèrent les escrocs ? Qui les protège ? Faut-il devenir paranoïaque ? Plus d'un million de victimes en France, plus d'un milliard d'euros volés : l'arnaque aux faux conseillers bancaires est devenue la plus grande escroquerie jamais perpétrée contre des particuliers. Tout commence en 2020, lorsque huit individus se procurent des milliers de données bancaires. Ils vident les comptes de leurs victimes en un simple coup de fil. Entre décembre 2023 et mars 2025, Thibaut Martinez-Delcayrou a passé plus d'un an à enquêter. Fondé sur 2500 documents confidentiels et 150 témoignages, ce récit édifiant révèle les failles d'un système qui ne sait plus protéger les citoyens.