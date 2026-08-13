En 50 leçons, La Grammaire pratique de l'anglais accompagne les étudiants des classes préparatoires, des grandes écoles et des universités, ainsi que les candidats aux tests d'anglais internationaux (TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge English...). L étudiant y trouvera : une richesse d'explication des points de grammaire à maîtriser, avec de nombreux exemples qui illustrent les différences d'expression et de syntaxe entre les deux langues ; une prise en compte des expressions idiomatiques, des termes d'usage et des différents niveaux de langue parlée et écrite, en anglais britannique et en anglais américain ; des exercices à la suite de chaque leçon, pour permettre à l'étudiant de vérifier la compréhension des règles et s'entraîner à l'expression écrite en appliquant ses acquis. Les nouveautés de cette nouvelle édition : un programme de révision entièrement repensé et restructuré sur 4 semaines, avec exercices d'application, évaluations et bilan final ; un test de sortie ; de nombreux exercices pour s'entraîner au TOEIC.