Tok Tok Topik Niveau A1-A2

Une méthode ludique et efficace pour réussir le Topik I ! Tok Tok Topik s'adresse aux apprenants de coréen qui s'apprêtent à passer le Topik I pour attester leur niveau de langue. Il se donne comme visée principale de les aider à préparer l'examen et donner toutes les clés nécessaires à l'obtention de la certification. Chaque leçon s'ouvre sur un QCM d'entrée afin de tester les connaissances en amont, puis s'enchaîne avec les rappels de langues (grammaire et vocabulaire). Un second test est alors proposé, sur le modèle de l'examen, pour vérifier ses nouveaux acquis, avant de finir sur un résumé. Au fil des pages, laissez-vous guider par Sun et ses précieux conseils, mais méfiez-vous de Tik Tik : il est là pour vous piéger ! Avec cette méthode ludique, efficace et richement illustrée, les apprenants pourront progresser rapidement et passer le Topik en toute sérénité.