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La Hantise

Jean-Philippe Toussaint

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"Tu y es pour quelque chose ? Oui, dis-je à voix basse. Oui, j'y étais pour quelque chose, mais je ne pouvais pas lui en dire plus, je ne pouvais pas donner de détails, je ne pouvais rien dire, pour me protéger moi, pour la protéger elle, pour protéger le journaliste avec qui je travaillais. Dans ma situation, je devais me taire, c'était la seule option, la meilleure garantie de sécurité pour ceux qui m'entouraient. Parler, dire la moindre chose, présentait trop de risques". Jean-Philippe Toussaint est l'auteur de vingt livres aux Editions de Minuit, parmi lesquels La Salle de bain, Fuir, La Clé USB et L'Echiquier.

Par Jean-Philippe Toussaint
Chez Les Editions de Minuit

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Auteur

Jean-Philippe Toussaint

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Littérature française

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La Hantise

Jean-Philippe Toussaint

Paru le 27/08/2026

284 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

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