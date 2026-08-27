La Hantise

"Tu y es pour quelque chose ? Oui, dis-je à voix basse. Oui, j'y étais pour quelque chose, mais je ne pouvais pas lui en dire plus, je ne pouvais pas donner de détails, je ne pouvais rien dire, pour me protéger moi, pour la protéger elle, pour protéger le journaliste avec qui je travaillais. Dans ma situation, je devais me taire, c'était la seule option, la meilleure garantie de sécurité pour ceux qui m'entouraient. Parler, dire la moindre chose, présentait trop de risques". Jean-Philippe Toussaint est l'auteur de vingt livres aux Editions de Minuit, parmi lesquels La Salle de bain, Fuir, La Clé USB et L'Echiquier.