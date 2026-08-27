Laisse-toi aimer

" Ce sont les femmes qui enfantent l'avenir. Elles créent le monde qui vient. " Quand Charlotte murmure ces mots à sa petite-fille Manon, étudiante en littérature et passionnée d'aïkido, la jeune femme sent quelque chose bouger en elle. Comment concilier sa sensibilité si vive, ses rêves d'écriture, et cette intuition que les femmes portent en elles une puissance secrète, à la fois fragile et indomptable ? Charlotte, qui a grandi dans la lumière de l'Algérie et gardé de son enfance une confiance inébranlable, a traversé l'épreuve ultime : une expérience de mort imminente qui l'a métamorphosée. Elle y puise une sérénité nouvelle, alors que Manon y découvre une force insoupçonnée. Peu à peu, cette dernière écoute sa voix intérieure, embrasse l'inconnu, et s'autorise à vivre - vraiment. Dans ce roman qui conclut la saga A fleur de peau, l'auteur nous plonge au coeur des silences et des élans de ses personnages. Avec délicatesse, il explore leurs failles, leurs désirs, et cette alchimie mystérieuse qui transforme les blessures en force. Une invitation à se laisser traverser par la vie, à accepter sa vulnérabilité, et à enfin oser aimer.