Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Laisse-toi aimer

Saverio Tomasella

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ce sont les femmes qui enfantent l'avenir. Elles créent le monde qui vient. " Quand Charlotte murmure ces mots à sa petite-fille Manon, étudiante en littérature et passionnée d'aïkido, la jeune femme sent quelque chose bouger en elle. Comment concilier sa sensibilité si vive, ses rêves d'écriture, et cette intuition que les femmes portent en elles une puissance secrète, à la fois fragile et indomptable ? Charlotte, qui a grandi dans la lumière de l'Algérie et gardé de son enfance une confiance inébranlable, a traversé l'épreuve ultime : une expérience de mort imminente qui l'a métamorphosée. Elle y puise une sérénité nouvelle, alors que Manon y découvre une force insoupçonnée. Peu à peu, cette dernière écoute sa voix intérieure, embrasse l'inconnu, et s'autorise à vivre - vraiment. Dans ce roman qui conclut la saga A fleur de peau, l'auteur nous plonge au coeur des silences et des élans de ses personnages. Avec délicatesse, il explore leurs failles, leurs désirs, et cette alchimie mystérieuse qui transforme les blessures en force. Une invitation à se laisser traverser par la vie, à accepter sa vulnérabilité, et à enfin oser aimer.

Par Saverio Tomasella
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Saverio Tomasella

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Laisse-toi aimer par Saverio Tomasella

Commenter ce livre

 

Laisse-toi aimer

Saverio Tomasella

Paru le 27/08/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702931509
9782702931509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.