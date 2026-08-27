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Cherche et trouve à l'eau - Les animaux

Collectif, Adèle Dafflon

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Un cherche et trouve magique où l'eau révèle les animaux cachés sous les petits doigts curieux ! Avec un peu d'eau et le bout des doigts, les images apparaissent comme par magie ! Décor après décor, l'enfant révèle des scènes colorées avec leurs animaux préférés. 12 univers à explorer : dans la jungle, sous l'océan, dans la forêt... Une activité ludique et sensorielle qui émerveille les petits dès 3 ans et développe leur sens de l'observation. Un livre magique à recommencer encore et encore !

Par Collectif, Adèle Dafflon
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Adèle Dafflon

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Cherche et trouve à l'eau - Les animaux

Collectif, Adèle Dafflon

Paru le 03/09/2026

24 pages

Hemma

5,95 €

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Scannez le code barre 9782508064883
9782508064883
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