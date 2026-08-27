Cherche et trouve à l'eau - Les animaux

Un cherche et trouve magique où l'eau révèle les animaux cachés sous les petits doigts curieux ! Avec un peu d'eau et le bout des doigts, les images apparaissent comme par magie ! Décor après décor, l'enfant révèle des scènes colorées avec leurs animaux préférés. 12 univers à explorer : dans la jungle, sous l'océan, dans la forêt... Une activité ludique et sensorielle qui émerveille les petits dès 3 ans et développe leur sens de l'observation. Un livre magique à recommencer encore et encore !