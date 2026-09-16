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Cinéma

Laurent Delmas

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De l'invention des frères Lumières jusqu'à nos jours, cet ouvrage propose, à travers près de 140 rétrospectives consacrées aux différentes facettes de l'histoire du cinéma, des débuts du muet jusqu'à la concurrence des nouveaux écrans en passant par les mutations d'Hollywood, un panorama complet du 7e art : films, réalisateurs, acteurs, mouvements et écoles, genres, studios et producteurs. L'iconographie d'une grande richesse (plus de 400 documents d'archives, affiches, portraits ou photos de films), un glossaire technique, les palmarès complets des festivals internationaux, les filmographies des grands réalisateurs et des acteurs majeurs, permettent de construire une véritable mémoire du cinéma du monde entier.

Par Laurent Delmas
Chez Larousse

|

Auteur

Laurent Delmas

Editeur

Larousse

Genre

Histoire du cinéma

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Cinéma

Laurent Delmas

Paru le 23/09/2026

384 pages

Larousse

24,99 €

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Scannez le code barre 9782036094802
9782036094802
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