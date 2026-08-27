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#Essais

Un ado concentré, c’est possible !

Frédéric Guilleray

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Si votre ado commence à faire ses devoirs, mais se laisse vite distraire ou a du mal à s'y mettre, alors ce livre est fait pour vous ! A l'heure où les sources de distraction sont multiples et omniprésentes dans notre quotidien (smartphone, sensations, pensées, émotions...), ce livre va vous aider à accompagner votre ado et lui apprendre à y résister. Vous y trouverez : -des tests pour mieux connaître le profil de votre ado ; -des conseils pratiques pour bien s'organiser et mieux gérer son téléphone ; -des témoignages d'ados et de leurs parents ; -des défis à relever ensemble et des rituels à mettre en place en famille. Frédéric Guilleray explique clairement comment fonctionne l'attention et donne de nombreuses pistes pour apprendre à votre ado à moins s'éparpiller.

Par Frédéric Guilleray
Chez Magenta éditions

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Auteur

Frédéric Guilleray

Editeur

Magenta éditions

Genre

Education de l'enfant

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Un ado concentré, c’est possible !

Frédéric Guilleray

Paru le 27/08/2026

176 pages

Magenta éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782494136298
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