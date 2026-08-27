C'est l'histoire d'un homme qui, au bord de l'effondrement, tente de comprendre comment continuer à vivre, non pas malgré l'amour, mais avec lui. Saudade, mon Amour est un roman de l'intime qui aborde la loyauté et la mémoire dans le deuil amoureux. Il scrute ce que signifie aimer après la mort, sans se condamner, en s'autorisant à revivre, notamment à travers son personnage principal, pour qui l'écriture devient un véritable espace de résistance face à l'effacement. Dans un carnet, Auguste rédige un monologue à Manuel, l'être cher, disparu. Une construction fragmentée qui donne du rythme. Un livre traversé de fulgurances poétiques et mélancoliques au gré d'une plume incarnée et sensorielle.