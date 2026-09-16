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Le Fantôme de l'opéra

Gaston Leroux, A préciser

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Dans cette somptueuse édition reliée, Le Fantôme de l'Opéra déploie tout son pouvoir de fascination. Sous les dorures de l'Opéra de Paris, un génie défiguré hante les coulisses et façonne dans l'ombre la voix de Christine, jeune cantatrice promise à la gloire. Entre intrigues, amours impossibles et drames flamboyants, Gaston Leroux nous entraîne dans un univers baroque où chaque page semble un décor de théâtre. Un classique envoûtant à offrir ou à s'offrir pour redécouvrir ce chef d'oeuvre.

Par Gaston Leroux, A préciser
Chez Larousse

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Auteur

Gaston Leroux, A préciser

Editeur

Larousse

Genre

Romans policiers

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Le Fantôme de l'opéra

Gaston Leroux, A préciser

Paru le 16/09/2026

304 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036088917
9782036088917
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