Dans cette somptueuse édition reliée, Le Fantôme de l'Opéra déploie tout son pouvoir de fascination. Sous les dorures de l'Opéra de Paris, un génie défiguré hante les coulisses et façonne dans l'ombre la voix de Christine, jeune cantatrice promise à la gloire. Entre intrigues, amours impossibles et drames flamboyants, Gaston Leroux nous entraîne dans un univers baroque où chaque page semble un décor de théâtre. Un classique envoûtant à offrir ou à s'offrir pour redécouvrir ce chef d'oeuvre.