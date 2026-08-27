Voyage astronomique dans l'univers maçonnique

Et si l'astronomie et la franc-maçonnerie participaient d'une même quête ? Depuis les premières observations du ciel jusqu'aux révélations des télescopes spatiaux, l'humanité n'a cessé d'interroger sa place dans l'Univers. Les astres ont façonné les calendriers, inspiré les mythes, guidé les constructions et nourri une question essentielle : quel sens donner à notre présence dans le cosmos ? A cette interrogation, l'astronomie répond par la connaissance, la franc-maçonnerie par le symbole. Dans cet ouvrage original, Annie Grangeret fait dialoguer ces deux approches avec rigueur et sensibilité. Elle explore les résonances entre découvertes astronomiques et symboles maçonniques, entre cycles cosmiques et cheminement initiatique. Des degrés de l'Apprenti à celui de Maître, se dessine une lecture du ciel comme voie d'élévation intérieure. Sans jamais confondre science et symbolique, ce livre montre combien leur rencontre éclaire notre regard, notre conscience et notre rapport à l'Univers. Un texte à la croisée du savoir, du symbole et de l'expérience humaine. Cela peut enfin éclairer tous les francs-maçons sur la présence d'une voute étoilée dans tous les plafonds de leurs temples.