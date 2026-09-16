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#Essais

Les oubliés

Alex Venel

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Entre 1980 et 2002, dans l'Est de la France, près de vingt hommes homosexuels sont assassinés. Des crimes d'une violence extrême, traités comme des faits divers isolés, jamais reliés entre eux. Aucune condamnation. Aucun visage. Juste des dossiers refermés et des vies abandonnées. Les Oubliés exhume l'une des affaires criminelles les plus sombres et méconnues de la fin du xxe siècle. Deux policiers, seuls contre les évidences administratives, pressentent l'existence d'un lien secret. Leur traque hors norme, menée sans ADN et entravée par les cloisonnements judiciaires et les préjugés de l'époque, devient très vite une obsession. A la croisée du true crime et du récit d'enquête, ce livre révèle le portrait glaçant d'une société qui détourne le regard - et pose une question essentielle : combien de crimes peuvent disparaître lorsqu'on choisit de regarder ailleurs ?

Par Alex Venel
Chez Hachette

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Auteur

Alex Venel

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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Les oubliés

Alex Venel

Paru le 16/09/2026

272 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017324522
9782017324522
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