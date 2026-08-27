Ce satané prénom

Calamity Flop, c'est l'histoire d'une enfant brillante mais vulnérable, confrontée aux petites et grandes violences du quotidien. ? A travers son regard lucide et drôle, la série explore le collège, l'amitié, le harcèlement, la différence sociale et l'engagement. ? Sans héroïsme spectaculaire, Calamity agit là où elle est : dans la cour, dans la rue, dans les mots. ? Une série profondément humaine, qui donne aux jeunes lecteurs des clés pour comprendre, ressentir et oser. Calamity Flop adore l'école. Vraiment. Jusqu'au jour où son prénom devient une arme contre elle. ? A l'entrée en sixième, les moqueries s'installent, sournoises, répétées, paralysantes. ? Incapable de riposter, Calamity s'enferme dans le silence... et dans l'eczéma. ? Alors qu'elle doute d'elle-même, une amitié inattendue avec Freddy, un sans-abri du quartier, va l'aider à reprendre confiance. ? Et à transformer sa faiblesse en force.