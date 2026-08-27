Monumental

De la Maison Carrée de Nîmes à la voie Domitienne, des arènes antiques aux grandes cathédrales médiévales, des remparts de Carcassonne aux citadelles de Vauban, le patrimoine français déploie une richesse et une diversité exceptionnelles. Il est surtout le témoin de siècles d'histoire, de guerres, de révolutions et de savoir-faire, que ce livre se propose de raconter à travers cinquante lieux mythiques. Chaque chapitre fait revivre, grâce à des anecdotes et des éclairages thématiques, l'architecture, la fonction et l'incroyable destin de ces majestueux édifices, qu'ils soient religieux, militaires, civils ou industriels. A la fois promenade curieuse et panorama historique, cet ouvrage invite à regarder et découvrir autrement le patrimoine français.