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Monumental

Didier Chirat

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De la Maison Carrée de Nîmes à la voie Domitienne, des arènes antiques aux grandes cathédrales médiévales, des remparts de Carcassonne aux citadelles de Vauban, le patrimoine français déploie une richesse et une diversité exceptionnelles. Il est surtout le témoin de siècles d'histoire, de guerres, de révolutions et de savoir-faire, que ce livre se propose de raconter à travers cinquante lieux mythiques. Chaque chapitre fait revivre, grâce à des anecdotes et des éclairages thématiques, l'architecture, la fonction et l'incroyable destin de ces majestueux édifices, qu'ils soient religieux, militaires, civils ou industriels. A la fois promenade curieuse et panorama historique, cet ouvrage invite à regarder et découvrir autrement le patrimoine français.

Par Didier Chirat
Chez Eyrolles

|

Auteur

Didier Chirat

Editeur

Eyrolles

Genre

Ouvrages généraux

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Monumental

Didier Chirat

Paru le 27/08/2026

Eyrolles

29,90 €

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