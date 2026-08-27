L'intelligence artificielle, le sujet n°1 des ventes dans la collection pour les Nuls. Dans une version 100 % illustrée, 100 % accessible et actualisée pour les débutants sur le sujet ! Trop de texte, pas assez d'explications par l'image, seulement le nécessaire pour commencer sans se prendre la tête ? Cette collection sera le remède à tous vos maux numériques. Ici, on focalise sur des actions indispensables mais abordées d'une manière simple et très visuels. Après la lecture de ce livre vous aurez acquis les notions indispensables à la compréhension et l'utilisation l'intelligence artificielle au quotidien