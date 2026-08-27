Un guide révolutionnaire pour transformer sa relation à la peur. Un contenu pédagogique avec des outils applicables immédiatement. L'autrice est une référence incontournable en psychologie accessible María Esclapez s'impose comme LA voix de référence en psychologie en Esapgne, avec plus de 250 000 personnes aidées et une communauté engagée qui lui fait confiance. Un positionnement unique sur le marché Contrairement aux ouvrages classiques sur l'anxiété qui proposent d'éliminer la peur, "Ta peur est ta force" révolutionne l'approche en proposant de transformer la peur en alliée . Ce positionnement disruptif répond à un besoin urgent : apprendre à vivre avec ses émotions plutôt que de les combattre. Un contenu exhaustif qui couvre tous les aspects Mécanismes de la peur : comprendre le fonctionnement neurobiologique Origines personnelles : décrypter son histoire familiale Gestion émotionnelle : sortir des ruminations et préoccupations Relations interpersonnelles : gérer la peur de l'abandon, poser des limites Outils avancés : intention paradoxale, acceptation radicale Le public Toute personne en quête de développement personnel et d'outils pédagogiques