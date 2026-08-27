Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Un criminel vieillissant qui rêve d'un dernier voyage lucratif pour vivre tranquillement jusqu'à la fin de sa vie. Un jeune ambitieux bourré de talent qui espère se faire un nom. Une nouvelle drogue qui branche le cerveau directement sur un monde virtuel. Un périple au coeur des montagnes québécoises, qui révélera le prix à payer pour atteindre le succès et la richesse. Dans Les Mille et Une Nuits, Shéhérazade raconte les sept voyages fantastiques qui ont forgé le destin et la fortune de l'aventurier Sinbad. Dans cette réécriture, Sinbad se dévoile et livre le terrible secret qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves... Etes-vous prêt pour l'ultime voyage ?