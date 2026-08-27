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#Imaginaire

Inferia

Lynn Rose Thornhill

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Tombée en Enfer, elle fera tout pour revenir sur Terre. Après le décès de sa mère, Lumen n'a plus que la musique de son groupe préféré, aujourd'hui dissous, pour ne pas sombrer. En quête de réponses sur l'au-delà dans cette existence désormais vide de sens, elle va laisser sa curiosité la précipiter tout droit en Enfer... Mais alors que le piège s'est refermé sur elle, les Infernaux qui règnent en maîtres sur ce monde qu'elle exècre lui assignent un mentor, Saevus, un Apprenti qui voit en la jeune femme sa dernière chance d'accéder à l'élite. Sa mission consiste à la faire succomber aux sept péchés capitaux. Or Lumen résiste, déterminée à recouvrer sa liberté. Pourtant, son lien avec l'Apprenti risque de considérablement compliquer ses projets... "Une seule personne sortira d'ici cette nuit. Et ce sera toi". Lynn Rose Thornhill a toujours été fascinée par les récits mythologiques, la fantasy et les histoires gothiques. Mêlant à son amour de l'écriture sa passion pour la musique rock et metal, elle aime truffer ses récits de références culturelles tirées de son univers et puise dans son imaginaire riche pour nourrir ses histoires avec intensité et passion.

Par Lynn Rose Thornhill
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Lynn Rose Thornhill

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Inferia

Lynn Rose Thornhill

Paru le 27/08/2026

688 pages

L'opportun (Editions de)

18,90 €

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