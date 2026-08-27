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#Imaginaire

Notre plus belle obscurité

Livia L. Hohota

ActuaLitté
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Elle a toujours eu peur de m'assombrir, sans savoir qu'elle m'a offert la plus belle obscurité. A dix-sept ans, Elaïa porte le poids d'un passé qui a tout ravagé sur son passage. Placée dans une nouvelle famille d'accueil, elle se dit que l'environnement dans lequel elle s'apprête à évoluer n'arrangera rien. Réussir à se relever lui paraît inespéré. Pourtant, Elaïa se rend rapidement compte que cet endroit n'a rien d'ordinaire. Elle fait la connaissance de Blake, un garçon intense dont la présence vient troubler son existence. Mais ce qu'elle ignore, c'est que derrière son sourire, le jeune homme cache un terrible secret... Alors que la vie frappe de nouveau à sa porte, Elaïa aura-t-elle le courage de vaincre ses démons pour tendre la main à l'inconnu ? Livia L. Hohota est passionnée d'écriture depuis toujours. Son histoire a commencé sur Wattpad, quand elle avait quatorze ans, et s'est poursuivie en autoédition. Sensible, elle a à coeur d'écrire des romans touchants dans lesquels il est possible de se reconnaître et de se sentir compris. Son premier roman, Hope, est publié aux éditions Nisha et caetera.

Par Livia L. Hohota
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Livia L. Hohota

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Notre plus belle obscurité

Livia L. Hohota

Paru le 27/08/2026

688 pages

L'opportun (Editions de)

18,90 €

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Scannez le code barre 9782386711381
9782386711381
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