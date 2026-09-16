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Ravenfall Academy

Georgia Caldera

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Personne n'entre à Ravenfall par hasard. Peu en ressortent vivants. Sand, orpheline de vingt ans, a passé sa vie à fuir le Test qui aurait révélé sa véritable nature. Lorsqu'un faux pas expose son secret au grand jour, elle est contrainte d'intégrer la Ravenfall Academy, une école de prestige exclusivement réservée aux jeunes dotés de facultés occultes. Mais derrière ses grilles infranchissables et sa renommée se cache une réalité bien plus sombre : chaque examen peut être fatal, chaque erreur se paie au prix fort, et nul ne quitte l'académie autrement que diplômé... ou mort. Inexpérimentée et isolée, Sand doit désormais trouver sa place dans un univers où la méfiance est une question de survie. Alors que le nombre de victimes ne cesse de croître autour d'elle, elle rencontre Noctès, un étudiant aussi énigmatique qu'irrésistible. Un lien troublant et inexplicable la pousse sans cesse vers lui. Pourtant, dans un lieu où chacun cache ses véritables intentions, lui accorder sa confiance pourrait s'avérer plus dangereux encore que les épreuves qui les attendent. Tandis que les complots politiques se multiplient et qu'un conflit ancien menace de ressurgir, Sand et Noctès devront faire face à des choix impossibles. Car certains secrets ont le pouvoir de renverser des royaumes... et certains sentiments peuvent tout détruire. Au coeur d'une académie aussi fascinante que meurtrière, découvrez une Romantasy sombre mêlant mystères, trahisons et romance envoûtante.

Par Georgia Caldera
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Georgia Caldera

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Ravenfall Academy

Georgia Caldera

Paru le 30/09/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

21,95 €

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