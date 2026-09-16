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#Comics

Logan

Collectif, Panini Comics

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Plongez dans des histoires inédites de Logan, l'homme qui deviendra le X Man Wolverine : son service militaire dans les années 50, la traque d'un tueur en série dans les années 70, une mission aux côtés de Carol Danvers... et bien d'autres aventures. Les plus grands auteurs Marvel explorent Logan, alias Wolverine, dans une série d'histoires présentées dans le désormais célèbre format noir & blanc... et rouge ! Parmi les scénaristes : Saladin Ahmed, Benjamin Percy et Karla Pacheco. Côté dessinateurs : Adam Kubert, Phil Noto et Raffaele Ienco.

Par Collectif, Panini Comics
Chez Panini France

|

Auteur

Collectif, Panini Comics

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Logan

Collectif, Panini Comics

Paru le 16/09/2026

136 pages

Panini France

26,00 €

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Scannez le code barre 9791039148986
9791039148986
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