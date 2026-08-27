Birds of a Feather

Puis-je vraiment faire confiance à cet homme ? Tyler Carter Jennings est une énigme. Chargé de protéger Ravenhood et tous les secrets de ses membres, il garde ce fardeau, ainsi que son passé et ses peines de coeur, pour lui seul. Marine surentraîné et expert en opérations spéciales, il n'a jamais été confronté à une situation insurmontable... jusqu'à sa rencontre avec elle. Larissa DiCicco connaît trop bien le poids des secrets et leurs conséquences. Membre d'une des familles les plus puissantes et influentes du monde, elle n'était qu'une adolescente lorsque son frère aîné disparait. Portant la responsabilité de perpétuer l'héritage familial, elle n'a d'autre choix que de se réfugier auprès du seul homme capable de l'aider à échapper à son destin. Lorsque Larissa et Tyler se rencontrent, ils prennent tous deux consciences de la puissance de leurs adversaires respectifs. Et que le fait de s'aimer profondément en partageant tout ce qu'ils savent pourrait bien être la chose la plus accablante et la plus dangereuse qu'ils aient jamais faite...