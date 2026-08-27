Sortir de prison, ce n'est pas la liberté : c'est un nouveau combat. Un nouvel enfermement. Une fois dehors, quel abri pour celles qu'on a privées de tout, sauf du désir de vivre ? Fabienne Périneau lève le voile sur le destin des femmes sorties de prison, abandonnées et invisibilisées par la société. La gifle part, sonore, mauvaise. Stella accuse le coup. Les coups, en taule, elle a appris à en recevoir. Au cours d'un atelier théâtre dans une prison de femmes, Alice, comédienne, rencontre une jeune détenue, Stella, dix-neuf ans, que tout le monde appelle la petite boiteuse. Peu de temps après sa libération, Stella disparaît. Lorsqu'Alice la retrouvera, ce sera le choc. Et si les récidives n'étaient pas celles que l'on croit ? Fabienne Périneau signe un roman bouleversant de vérité et d'humanité. Dans une quête aux allures de polar, elle nous fait découvrir le chemin de ces femmes qui, à leur sortie de détention, entre blessures et désirs de liberté, tentent de se réinsérer dans la société.