Marvel Artist Edition : John Romita's Amazing Spider-Man

Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d'Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. Lorsque Marvel a rendu à John Romita ses dessins originaux, l'artiste les a vendus à des collectionneurs et marchands d'art. La plupart de ces pages ayant été dispersées, il semblait peu probable de les voir réunies un jour dans un seul recueil. Jusqu'à ce que Mike Burkey se mette en tête de rassembler les planches d'Amazing Spider-Man. Il a commencé à acheter les dessins originaux dès la fin des années 1980 et ne s'est jamais arrêté. Sans son zèle et sa détermination, cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour.