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#Comics

Marvel Artist Edition : John Romita's Amazing Spider-Man

Stan Lee

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Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d'Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. Lorsque Marvel a rendu à John Romita ses dessins originaux, l'artiste les a vendus à des collectionneurs et marchands d'art. La plupart de ces pages ayant été dispersées, il semblait peu probable de les voir réunies un jour dans un seul recueil. Jusqu'à ce que Mike Burkey se mette en tête de rassembler les planches d'Amazing Spider-Man. Il a commencé à acheter les dessins originaux dès la fin des années 1980 et ne s'est jamais arrêté. Sans son zèle et sa détermination, cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour.

Par Stan Lee
Chez Panini France

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Auteur

Stan Lee

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Marvel Artist Edition : John Romita's Amazing Spider-Man

Stan Lee

Paru le 07/10/2026

152 pages

Panini France

100,00 €

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Scannez le code barre 9791039148092
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