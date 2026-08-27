Friday Hard Play

Une comédie romantique sur fond de rugby, entre fous rires et coeurs qui dérapent. Teddy a un plan : décrocher son diplôme d'ingénierie, payer son loyer et éviter les gars problématiques. Ce qui exclut les rugbymen de la résidence du campus, surtout qu'ils sont immenses et semblent regarder les autres de haut. Sauf que ses amies l'abandonnent systématiquement pendant les fêtes pour courir après les sportifs, la laissant plantée près du fût de bière, gobelet à la main et coeur en bandoulière. C'est là qu'intervient Kip, un géant à la langue bien pendue, qui la surnomme "chasseuse de maillots" et démonte point par point sa loyauté aveugle envers une coloc toxique. Il est brut de décoffrage, elle est gentille au point de s'oublier au profit des autres. Il vient d'un monde où l'argent coule à flots, elle compte chaque dollar pour garder sa bourse et ses études. Quand une bagarre éclate en pleine fête et que Kip la met à l'abri chez lui, Teddy découvre que derrière la barbe de Yéti se cache un coeur loyal... et un coach de vie diablement efficace. Il s'est mis en tête de lui apprendre à "dire non" . Entre leçons de drague, balades en SUV de luxe et nuits blanches à se confier, qui apprendra vraiment le plus de l'autre ? Et si tous les deux apprenaient aussi à dire "oui" à l'amour ? Une comédie romantique sur fond de rugby, entre fous rires et coeurs qui dérapent.