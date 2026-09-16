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#Comics

La mort de l'immortel Thor

Al Ewing

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La vie de Thor est plus mouvementée que jamais : le retour des dieux d'Utgard et celui de son fils venu d'une autre réalité viennent bouleverser son quotidien. Mais le spectre de la mort plane toujours sur lui. Pour y échapper, le Dieu du Tonnerre doit entreprendre une quête périlleuse... sans pouvoir compter sur Loki, que le Père de Tout a banni. Est-ce la fin de l'immortalité pour Thor ? Al Ewing, déjà auteur du mémorable Immortal Hulk (disponible en MARVEL POCHE), nous plonge dans l'une des sagas les plus épiques du Dieu du Tonnerre. Cette aventure prépare le terrain pour la nouvelle série Mortal Thor, publiée dans les pages de MARVEL WORLD. La conclusion d'Immortal Thor vous est proposée ici dans un imposant volume de près de 400 pages.

Par Al Ewing
Chez Panini France

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Auteur

Al Ewing

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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La mort de l'immortel Thor

Al Ewing

Paru le 16/09/2026

384 pages

Panini France

35,00 €

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Scannez le code barre 9791039145985
9791039145985
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