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#Comics

Marvel Knights : The World to Come

Christopher Priest

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T'Challa, la Panthère Noire, est mort ? Sa disparition a d'importantes répercussions dans l'univers Marvel, car le Wakanda abrite la technologie la plus avancée au monde, un métal précieux et bien d'autres secrets. Mais une première question se pose : qui héritera du trône du Wakanda ? A n'en pas douter, le label Marvel Knights confié en 1998 à Joe Quesada a marqué l'avènement d'une véritable renaissance pour la Maison des Idées. Les héros ""urbains"" sont une fois de plus confiés au très rare Quesada (Daredevil : Sous l'aile du diable), qui illustre ici un scénario de Christopher Priest, auteur d'un run mémorable de la série Black Panther sous le même label. Et cette mini-série n'est que le début, d'autres projets Marvel Knights arrivent très vite !

Par Christopher Priest
Chez Panini France

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Auteur

Christopher Priest

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Marvel Knights : The World to Come

Christopher Priest

Paru le 18/11/2026

120 pages

Panini France

22,00 €

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