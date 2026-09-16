Marvel Knights : The World to Come

T'Challa, la Panthère Noire, est mort ? Sa disparition a d'importantes répercussions dans l'univers Marvel, car le Wakanda abrite la technologie la plus avancée au monde, un métal précieux et bien d'autres secrets. Mais une première question se pose : qui héritera du trône du Wakanda ? A n'en pas douter, le label Marvel Knights confié en 1998 à Joe Quesada a marqué l'avènement d'une véritable renaissance pour la Maison des Idées. Les héros ""urbains"" sont une fois de plus confiés au très rare Quesada (Daredevil : Sous l'aile du diable), qui illustre ici un scénario de Christopher Priest, auteur d'un run mémorable de la série Black Panther sous le même label. Et cette mini-série n'est que le début, d'autres projets Marvel Knights arrivent très vite !