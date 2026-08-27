Le Petit 365 Idées, blagues et devinettes à la con

Ephéméride 2027 - 365 idées, blagues et devinettes à la con - Blagues drôles - Nouvelle édition par Laurent Gaulet, l'auteur incontournable de l'humour - Idée cadeau - Fête de fin d'année - Secret santa Une nouvelle édition entièrement revue pour offrir chaque jour une dose d'humour : blagues absurdes, idées farfelues, défis débiles, devinettes à la logique douteuse, pensées tordues... Le tout dans le style unique et piquant de Laurent Gaulet, maître de l'humour décalé. 365 pages pour rigoler, surprendre, décompresser et pimenter le quotidien avec un humour grinçant mais toujours bon enfant.