Shadow, Tome 01

Bijou, un magnifique Golden Retriever, favori du prochain concours canin, a disparu ! Le club des 3S est sur le coup. Ils questionnent le maitre, la nounou, la maitresse du rival de Bijou, mais l'enquête patine. Heureusement, Shadow est là pour leur glisser un nouvel indice. Et si l'affaire était bien plus compliquée qu'il n'y parait ? Une héroïne hors du commun Shadow est une enquêtrice masquée. Avec fidèle compagnon chat, elle récupère des indices en secret, qu'elle donne ensuite à ses amis du club des apprentis détectives pour les aider à résoudre l'affaire. Une série d'enquêtes interactives De petits romans policiers parfaitement adaptés à des lecteurs à partir de 7 ans. Grâce à un carnet d'enquête à la fin du roman, les lecteurs peuvent noter les indices parsemés dans le texte et les images pour tenter de résoudre le mystère avant les héros.