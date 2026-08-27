Le Grand 365 Secrets d'histoire

Ephéméride Secrets d'Histoire - 1 jour, 1 date | 365 Evénements Historiques | Stéphane Bern | Faits marquants, anecdotes et grandes figures | Calendrier 2027 | Idée cadeau Découvrez chaque jour un morceau d'Histoire avec l'éphéméride Secrets d'Histoire - Un jour, une date, inspiré de l'univers captivant de l'émission culte. Jour après jour, replongez dans les grandes dates qui ont façonné le monde : événements marquants, anecdotes étonnantes, destins hors du commun, rites oubliés, découvertes majeures ou scènes méconnues qui se cachent derrière les figures emblématiques du passé.