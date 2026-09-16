Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Jane Eyre

Charlotte Brontë

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Recueillie à contrecoeur par sa tante, Jane Eyre est une orpheline anglaise sans fortune, sans beauté et au caractère indomptable. Envoyée en pension jusqu'à ses dix-huit ans, elle prend son indépendance en devenant institutrice à Thornfield Hall, où elle tombe sous le charme du ténébreux Mr Rochester. Mais le passé sombre de ce dernier malmène les deux amants. Empreint d'un romantisme flamboyant, ce chef-d'oeuvre du roman gothique retrace le destin hors norme d'une héroïne qui refuse de se plier aux conventions et choisit de rester fidèle à elle-même envers et contre tout. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Noëmi Lesbazeilles-Souvestre Traduction révisée Texte intégral A propos de l'autrice : Charlotte Brontë (1816-1855) est une romancière et poétesse anglaise. Héritière des romans gothiques, elle s'affirme dans un style somptueux et passionné, toujours empreint de réalisme.

Par Charlotte Brontë
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Charlotte Brontë

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jane Eyre par Charlotte Brontë

Commenter ce livre

 

Jane Eyre

Charlotte Brontë

Paru le 16/09/2026

608 pages

HarperCollins France

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033929420
9791033929420
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.