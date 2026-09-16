Recueillie à contrecoeur par sa tante, Jane Eyre est une orpheline anglaise sans fortune, sans beauté et au caractère indomptable. Envoyée en pension jusqu'à ses dix-huit ans, elle prend son indépendance en devenant institutrice à Thornfield Hall, où elle tombe sous le charme du ténébreux Mr Rochester. Mais le passé sombre de ce dernier malmène les deux amants. Empreint d'un romantisme flamboyant, ce chef-d'oeuvre du roman gothique retrace le destin hors norme d'une héroïne qui refuse de se plier aux conventions et choisit de rester fidèle à elle-même envers et contre tout. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Noëmi Lesbazeilles-Souvestre Traduction révisée Texte intégral A propos de l'autrice : Charlotte Brontë (1816-1855) est une romancière et poétesse anglaise. Héritière des romans gothiques, elle s'affirme dans un style somptueux et passionné, toujours empreint de réalisme.