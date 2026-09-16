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#Polar

Winderstone

Inès Leia

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A Winderstone, certains secrets auraient dû rester enterrés. Chaque année, Winter Lewis redoute son retour dans ce village perdu au coeur d'une forêt où l'automne semble éternel. Curieuse, indépendante et incapable de résister à un mystère, elle n'a pourtant d'autre choix que d'y passer un mois auprès de sa famille. Mais cette fois, quelque chose a changé. De nouveaux habitants sont arrivés. Les regards se font plus lourds, les silences plus inquiétants. Et lorsqu'un drame vient ébranler la petite communauté, Winter comprend que Winderstone dissimule bien plus de secrets que la jeune femme ne l'imaginait. Comme si cela ne suffisait pas, elle doit composer avec Levi Woods. Séduisant, arrogant et insupportablement sûr de lui, le jeune homme qu'elle connaît depuis toujours semble pourtant être le seul à percevoir la menace qui se rapproche. Et si le danger se cachait parfois derrière les visages les plus familiers ? Tropes : #murderromance #proximitéforcée #halloween Niveau d'intensité : 2/4 Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Inès Leia a plusieurs casquettes : celles de lectrice, de blogueuse et d'autrice... En 2022, lorsqu'elle se lance dans l'écriture de son premier roman sur Wattpad, la jeune femme de dix-neuf ans rencontre un succès fulgurant. Depuis, près de 2 millions de lecteurs attendent impatiemment ses chapitres, et des milliers de passionnés de littérature suivent ses avis et conseils de lecture sur ses réseaux sociaux.

Par Inès Leia
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Inès Leia

Editeur

HarperCollins France

Genre

Suspense romantique

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Winderstone

Inès Leia

Paru le 16/09/2026

450 pages

HarperCollins France

19,50 €

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