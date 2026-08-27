Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Petit 365 40 ans, revivez vos plus belles années

Collectif, Millesima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ephéméride 2027 - 365 jours de nostalgie pour les quarantenaires - Nostalgie heureuse - Revivez vos plus belles années - 40 ans et plus - Génération années 1980 - Idée cadeau d'anniversaire et fête de fin d'année Cette éphéméride revisite 40 années de moments marquants, de 1986 à 2026, pour replonger dans ce qui a façonné une génération : culture pop, grandes tendances sociétales, mode, publicités marquantes, séries et films culte. Chaque jour : un souvenir, un clin d'oeil, une anecdote, une mini-histoire qui ravive la nostalgie.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit 365 40 ans, revivez vos plus belles années par Collectif, Millesima

Commenter ce livre

 

Le Petit 365 40 ans, revivez vos plus belles années

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385431198
9782385431198
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.