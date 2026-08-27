Le Petit 365 40 ans, revivez vos plus belles années

Ephéméride 2027 - 365 jours de nostalgie pour les quarantenaires - Nostalgie heureuse - Revivez vos plus belles années - 40 ans et plus - Génération années 1980 - Idée cadeau d'anniversaire et fête de fin d'année Cette éphéméride revisite 40 années de moments marquants, de 1986 à 2026, pour replonger dans ce qui a façonné une génération : culture pop, grandes tendances sociétales, mode, publicités marquantes, séries et films culte. Chaque jour : un souvenir, un clin d'oeil, une anecdote, une mini-histoire qui ravive la nostalgie.