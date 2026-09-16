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#Album jeunesse

Jeu de chat

Xavier Deneux

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Un petit chat blanc, sur fond noir, découvre un fil rouge. Où mène-t-il ? Vers le haut ? Vers le bas ? Petit à petit, le chat joue avec ce fil, avant de se reposer sous l'oeil attentif de sa maman. Un jeu d'éveil pour le petit chat... et pour bébé. A travers cette promenade ludique, le tout-petit devient curieux. Que va-t-il trouver sous le rabat ? Il développe sa motricité fine en manipulant les rabats et en suivant le fil rouge en relief. Un album à la forte identité graphique Dans un petit format carré tout-carton, parfaitement adapté aux bébés, le contraste du noir et du blanc met en valeur le chat et facilite l'exploration visuelle. Le fil en relief invite au toucher, tandis que la narration minimaliste accompagne l'expérience sensorielle. Un livre interactif, poétique et plein de surprises, signé Xavier Deneux, qui associe avec finesse graphisme, manipulation et éveil.

Par Xavier Deneux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Xavier Deneux

Editeur

Tourbillon

Genre

Tout-carton

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Jeu de chat

Xavier Deneux

Paru le 16/09/2026

16 pages

Tourbillon

12,90 €

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Scannez le code barre 9791027614400
9791027614400
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