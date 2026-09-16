Jeu de chat

Un petit chat blanc, sur fond noir, découvre un fil rouge. Où mène-t-il ? Vers le haut ? Vers le bas ? Petit à petit, le chat joue avec ce fil, avant de se reposer sous l'oeil attentif de sa maman. Un jeu d'éveil pour le petit chat... et pour bébé. A travers cette promenade ludique, le tout-petit devient curieux. Que va-t-il trouver sous le rabat ? Il développe sa motricité fine en manipulant les rabats et en suivant le fil rouge en relief. Un album à la forte identité graphique Dans un petit format carré tout-carton, parfaitement adapté aux bébés, le contraste du noir et du blanc met en valeur le chat et facilite l'exploration visuelle. Le fil en relief invite au toucher, tandis que la narration minimaliste accompagne l'expérience sensorielle. Un livre interactif, poétique et plein de surprises, signé Xavier Deneux, qui associe avec finesse graphisme, manipulation et éveil.