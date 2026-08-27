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Le Grand 365 Mon année cosy

Collectif, Millesima

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Ephéméride 2027 - Mon année cosy - 100 % Cosy, cocooning, feel good - Idée cadeau fin d'année Plongez chaque jour dans une bulle de douceur avec cette éphéméride 100 % cosy, imaginée comme un petit refuge quotidien. Chaque page vous offre soit une citation réconfortante, une idée lecture ou un film à savourer, une attitude cocooning à adopter, ou encore une illustration tendre pour adoucir la journée. Parce que prendre soin de soi commence par de minuscules plaisirs, ce calendrier propose aussi de petits coloriages relaxants, à compléter en quelques minutes pour se reconnecter au calme. Un véritable rituel bienêtre, pensé pour ralentir, respirer, se faire du bien et transformer le quotidien en parenthèse chaleureuse.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Grand 365 Mon année cosy

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

9,99 €

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Scannez le code barre 9782385431181
9782385431181
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