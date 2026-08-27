Le Grand 365 Mon année cosy

Ephéméride 2027 - Mon année cosy - 100 % Cosy, cocooning, feel good - Idée cadeau fin d'année Plongez chaque jour dans une bulle de douceur avec cette éphéméride 100 % cosy, imaginée comme un petit refuge quotidien. Chaque page vous offre soit une citation réconfortante, une idée lecture ou un film à savourer, une attitude cocooning à adopter, ou encore une illustration tendre pour adoucir la journée. Parce que prendre soin de soi commence par de minuscules plaisirs, ce calendrier propose aussi de petits coloriages relaxants, à compléter en quelques minutes pour se reconnecter au calme. Un véritable rituel bienêtre, pensé pour ralentir, respirer, se faire du bien et transformer le quotidien en parenthèse chaleureuse.