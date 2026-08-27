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Le Grand 365 Défi Nature Protect Bioviva

Bioviva, Editions Bioviva

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Ephéméride Défis Nature Protect 2027 - Bioviva | Animaux Menacés, Biodiversité & Environnement | 365 Activités Ludiques et Infos Ecologiques | Marque Française | Tout Public Bioviva, la marque française qui fait aimer la nature à tous, signe une éphéméride alliant plaisir de jouer, pédagogie et engagement écologique. Avec Défis Nature Protect, découvrez chaque jour infos, jeux, défis et gestes simples pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité. Entre connaissances étonnantes, minidéfis écoresponsables et activités ludiques, chaque page invite à comprendre, protéger et célébrer le vivant. Un véritable compagnon quotidien pour éveiller la curiosité, encourager les comportements positifs et transmettre l'envie d'agir en faveur de la planète.

Par Bioviva, Editions Bioviva
Chez Millésima

|

Auteur

Bioviva, Editions Bioviva

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Grand 365 Défi Nature Protect Bioviva

Bioviva, Editions Bioviva

Paru le 24/09/2026

Millésima

9,99 €

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Scannez le code barre 9782385431174
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