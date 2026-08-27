Le Grand 365 Défi Nature Protect Bioviva

Ephéméride Défis Nature Protect 2027 - Bioviva | Animaux Menacés, Biodiversité & Environnement | 365 Activités Ludiques et Infos Ecologiques | Marque Française | Tout Public Bioviva, la marque française qui fait aimer la nature à tous, signe une éphéméride alliant plaisir de jouer, pédagogie et engagement écologique. Avec Défis Nature Protect, découvrez chaque jour infos, jeux, défis et gestes simples pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité. Entre connaissances étonnantes, minidéfis écoresponsables et activités ludiques, chaque page invite à comprendre, protéger et célébrer le vivant. Un véritable compagnon quotidien pour éveiller la curiosité, encourager les comportements positifs et transmettre l'envie d'agir en faveur de la planète.