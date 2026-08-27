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#Essais

Penser l’Eglise autrement

Gérard Defois

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Dans un monde où les repères religieux s'effacent et où la foi semble reléguée à la sphère privée, l'Eglise est appelée à se réinventer sans se renier. Cet ouvrage propose une lecture profonde des transformations contemporaines du catholicisme : sécularisation, synodalité, recomposition des langages de la foi, nouvelles formes de conversion. S'appuyant sur l'héritage du Concile Vatican II et sur les orientations du pape François, Mgr Gérard Defois invite à un déplacement des regards et des pratiques. Il ne s'agit ni de restaurer un passé révolu, ni d'épouser sans discernement les logiques du monde, mais d'entrer dans une intelligence renouvelée de l'Incarnation, capable d'habiter les cultures contemporaines. Entre analyse historique, réflexion théologique et intuition pastorale, ce livre trace les contours d'une Eglise plus relationnelle, plus à l'écoute, et plus fidèle à sa mission évangélique dans un monde en recomposition.

Par Gérard Defois
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Gérard Defois

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Théologie

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Penser l’Eglise autrement

Gérard Defois

Paru le 10/09/2026

100 pages

Saint-Léger éditions

10,00 €

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