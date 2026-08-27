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#Album jeunesse

Mon premier imagier à toucher : Reconnaître

Natalie Marshall, Rebecca Weerasekera

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Une merveilleuse collection pour stimuler les sens des tout-petits de 0 à 3 ans : textures à toucher, miroir, flaps, premiers mots... Ce livre d'éveil a été conçu pour grandir avec l'enfant tout au long de son développement. Les motifs en noir et blanc captent l'attention des plus petits et les couleurs contrastées captivent les plus grands. Des textures travaillées dans le carton (rainures, images en relief ou incrustées) et une encre toute douce stimulent le toucher. Un miroir, des pages évidées, des flaps et les illustrations des premiers mots invitent à la découverte.

Par Natalie Marshall, Rebecca Weerasekera
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Natalie Marshall, Rebecca Weerasekera

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Mon premier imagier à toucher : Reconnaître

Natalie Marshall, Rebecca Weerasekera

Paru le 17/09/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,00 €

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Scannez le code barre 9782384537389
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