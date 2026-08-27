Mon premier imagier à toucher : Reconnaître

Une merveilleuse collection pour stimuler les sens des tout-petits de 0 à 3 ans : textures à toucher, miroir, flaps, premiers mots... Ce livre d'éveil a été conçu pour grandir avec l'enfant tout au long de son développement. Les motifs en noir et blanc captent l'attention des plus petits et les couleurs contrastées captivent les plus grands. Des textures travaillées dans le carton (rainures, images en relief ou incrustées) et une encre toute douce stimulent le toucher. Un miroir, des pages évidées, des flaps et les illustrations des premiers mots invitent à la découverte.