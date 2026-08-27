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#Bande dessinée jeunesse

Les Silences de Chambley

Clotilde Jannin

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1887, Lorraine. Amélie rentre enfin chez elle, à Chambley, le domaine familial à la campagne où elle retrouve les siens. Mais cette année, un ami allemand de son frère Armand est présent : Maximilian von Alderstein. Dans un contexte politique et social complexe, cette rencontre va tout bouleverser... A moins que la musique ne crée un lien entre eux ? Le coeur et la raison : une collection de romances historiques, pour 15 ans et plus, qui prône les valeurs d'engagement, de fidélité, de foi.

Par Clotilde Jannin
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Clotilde Jannin

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Girls

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Les Silences de Chambley

Clotilde Jannin

Paru le 27/08/2026

500 pages

Editions Emmanuel

22,50 €

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Scannez le code barre 9782384333653
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