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La très belle histoire de Samuel

Charlotte Tailliandier

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"Samuel, Samuel ! " Qui appelle le jeune garçon ? Ce n'est pas le prêtre Eli. Par trois fois, la voix appelle. Samuel saura-t-il reconnaître la voix de Dieu et répondre "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute" ? Dès leur plus jeune âge, les enfants sont fascinés par les histoires de la Bible... et remuent beaucoup à la messe ! Ces charmants albums cartonnés permettront aux petits lecteurs de 0 à 3 ans de découvrir les grands récits bibliques et aux parents de gagner quelques instants de calme !

Par Charlotte Tailliandier
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Charlotte Tailliandier

Editeur

Editions Emmanuel

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La très belle histoire de Samuel

Charlotte Tailliandier

Paru le 30/06/2026

8 pages

Editions Emmanuel

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384333622
9782384333622
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