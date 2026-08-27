La très belle histoire de Samuel

"Samuel, Samuel ! " Qui appelle le jeune garçon ? Ce n'est pas le prêtre Eli. Par trois fois, la voix appelle. Samuel saura-t-il reconnaître la voix de Dieu et répondre "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute" ? Dès leur plus jeune âge, les enfants sont fascinés par les histoires de la Bible... et remuent beaucoup à la messe ! Ces charmants albums cartonnés permettront aux petits lecteurs de 0 à 3 ans de découvrir les grands récits bibliques et aux parents de gagner quelques instants de calme !