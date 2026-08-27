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#Roman étranger

Les trois rivières

Tiffany Quay Tyson

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Après Un profond sommeil , le retour tant attendu de Tiffany Quay Tyson. Claviériste d'un groupe de pop chrétienne minable, Melody Mahaffey traîne depuis trois ans son mal-être sur les routes des Etats-Unis. Lorsqu'elle reçoit un message de détresse de sa mère, Geneva, avec qui elle entretient une relation difficile, elle décide de revenir à la ferme des Trois Rivières, cette vaste propriété à l'abandon dans le sud du pays, que sa famille continue d'appeler " la maison ". Là, elle découvre avec stupeur que son père est mourant et que Geneva a déserté le foyer conjugal pour effectuer une retraite spirituelle. Alors qu'une pluie torrentielle s'abat sur la région, et que le Mississippi entre dans une crue sans précédent, un fugitif et son jeune fils trouvent refuge sur la propriété. A mesure que la terre se désagrège sous les flots, des rancunes, des mensonges et de sombres secrets refont surface, prêts à tout emporter sur leur passage. A travers un roman qui se déroule sur trois jours, Tiffany Quay Tyson dépeint des vies fracassées, précipitées au bord du gouffre par la colère du ciel et les blessures du passé. Ancré dans la beauté sauvage et violente du Mississippi, ce drame familial, où le tumulte des éléments fait écho aux blessures enfouies, est porté par une écriture charnelle et habitée. Bouleversant récit d'émancipation, Les Trois Rivières confirme tout le talent d'une romancière exceptionnelle. A propos d' Un profond sommeil : " Difficile d'oublier la voix de ce roman... Tiffany Quay Tyson excelle à rendre les paysages, la grandeur et la menace de la nature sauvage, les bruits, les odeurs, la chaleur, la moiteur. De même qu'elle fait formidablement sentir les atmosphères, l'univers souterrain des légendes et des superstitions, le diable, les monstres, les fantômes qui font vibrer l'âme de ces régions. " Michel Abescat, France Inter " L'écriture est foisonnante, et pourtant contenue, jusqu'aux dernières pages, remarquables, réconciliant secrets des marais et malédictions sociales qui frappent toujours les mêmes perdants de l'existence. " Christine Ferniot, Télérama " Tiffany Quay Tyson a écrit à sa façon, le roman de la dureté et de la splendeur de l'Amérique. " Christophe Mercier, Le Figaro Littéraire " L'écriture de Tiffany Quay Tyson est si belle qu'elle vous coupe le souffle. " Benjamin Whitmer, auteur de Pike

Par Tiffany Quay Tyson
Chez Sonatine

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Auteur

Tiffany Quay Tyson

Editeur

Sonatine

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les trois rivières

Tiffany Quay Tyson trad. Héloïse Esquié

Paru le 27/08/2026

320 pages

Sonatine

23,00 €

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