Punch Drunk Love Tome 2

Une comédie office romance (romance au bureau) racontant l'histoire d'un homme doux et discret qui rêve secrètement d'un amour intense... et qui pourrait bien l'obtenir de la part d'un nouveau collègue, qui est son total opposé ! Seon-woo, employé d'une équipe de comptabilité, est du genre à suivre les règles à la lettre. Un vrai robot ! Et pourtant, il nourrit les fantasmes les plus coquins au sujet de l'un de ses collègues, Tae-moon, le nouveau directeur adjoint des ressources humaines. Mais impossible de savoir s'il s'intéresse aux hommes ! Tout bascule lorsque Seon-woo aperçoit les notifications de Tae-moon lors d'une réunion... sur une appli de rencontre gay !