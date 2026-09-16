La conteuse

Aventure, magie, amour et humour, ce roman est un coup de coeur irrésistible. Miya a vingt ans - ou vingt-trois, difficile à dire quand votre identité a brûlé avec votre enfance. Depuis, elle survit à Prague dans une gare désaffectée, trime pour un patron de bar odieux et pioche dans les valises perdues ce dont elle a besoin. Sa seule richesse : un talent rare pour conter des histoires, ce qu'elle fait chaque vendredi soir sur le parvis de la cathédrale. Quand un mystérieux employeur lui offre un poste dans une université inconnue, sa vie bascule. L'homme, nommé Séraphin, la conduit à Sakura, un monde parallèle peuplé d'esprits, d'anges et de démons, où la magie règne. Séraphin propose à Miya d'y suivre la formation des futurs gardiens, capables d'influencer les vies dont ils ont la charge. Miya l'ignore encore, mais elle n'est pas une recrue ordinaire : parmi les esprits de Sakura, certains n'ont aucune intention de la laisser intégrer l'ordre des gardiens. Heureusement, elle va y rencontrer l'amitié et l'amour, et pour la première fois, découvrir qu'elle, la petite orpheline, peut compter dans la vie des autres... Un récit d'apprentissage tumultueux porté par une héroïne lumineuse, drôle et fragile, et un univers d'une inventivité exceptionnelle.