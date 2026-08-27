La tentation de l'omega

Skylar est l'héritière du trône des lycans... une destinée que sa famille semble lui refuser. Oméga née pour se soumettre à un alpha, elle est réduite à n'être qu'une monnaie d'échange pour consolider des alliances. Refusant de se laisser briser, Skylar parvient à s'échapper, mais sa fuite la conduit droit entre les griffes d'un nouveau cauchemar. Gaspard, un alpha métamorphe tigre aussi influent que cruel, la convoite et est prêt à tout pour la posséder. Jusqu'à la kidnapper. A nouveau prisonnière, privée de tout espoir, Skylar ne survit que pour sa louve. Mais dans l'ombre, trois frères lycans – Cender, Ashes et Fire – préparent la chute du régime. Puissants, redoutés et unis par un lien indéfectible, ils découvrent que l'oméga royale disparue depuis un an est la clé de leur rébellion... et qu'elle est retenue captive. Ils souhaitent la libérer. Mais Skylar peut-elle leur faire confiance ? Ils représentent autant une menace qu'une promesse. Ils la désirent, cherchent à la protéger... peut-être même à l'aimer.