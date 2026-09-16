Plus mort que vif

Une traque haletante à la frontière américano-mexicaine Sur une route déserte d'Arizona, Jack Reacher tombe sur une Jeep encastrée dans le seul arbre à des kilomètres à la ronde. Au volant se trouve une femme qui, loin d'être blessée, braque aussitôt une arme sur lui. Un piège grossier, mais pas destiné à Reacher, qui propose alors son aide à l'inconnue. Michaela Fenton est en réalité agent du FBI, et cherche son frère, dont la vie est menacée par des individus dangereux. L'influence de ces derniers s'étend jusqu'au coeur de la ville voisine, située sur la frontière et en piteux état lorsque tous deux y débarquent. Dans ce lieu vide et hostile, certains préféreraient mourir que de révéler leurs secrets, et Michaela elle-même semble en garder quelques-uns. Mais un affrontement s'annonce avec les criminels qu'il poursuit, et bientôt Reacher se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien être à sa mesure.