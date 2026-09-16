Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Plus mort que vif

Lee Child, Andrew Child

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une traque haletante à la frontière américano-mexicaine Sur une route déserte d'Arizona, Jack Reacher tombe sur une Jeep encastrée dans le seul arbre à des kilomètres à la ronde. Au volant se trouve une femme qui, loin d'être blessée, braque aussitôt une arme sur lui. Un piège grossier, mais pas destiné à Reacher, qui propose alors son aide à l'inconnue. Michaela Fenton est en réalité agent du FBI, et cherche son frère, dont la vie est menacée par des individus dangereux. L'influence de ces derniers s'étend jusqu'au coeur de la ville voisine, située sur la frontière et en piteux état lorsque tous deux y débarquent. Dans ce lieu vide et hostile, certains préféreraient mourir que de révéler leurs secrets, et Michaela elle-même semble en garder quelques-uns. Mais un affrontement s'annonce avec les criminels qu'il poursuit, et bientôt Reacher se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien être à sa mesure.

Par Lee Child, Andrew Child
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Lee Child, Andrew Child

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plus mort que vif par Lee Child, Andrew Child

Commenter ce livre

 

Plus mort que vif

Lee Child, Andrew Child trad. Estelle Roudet

Paru le 16/09/2026

400 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702193242
9782702193242
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.