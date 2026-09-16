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Un dimanche a la maison

A préciser, Loir dans la théière Le

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70 recettes simples et chaleureuses Que vous soyez plutôt brunch généreux, déjeuner familial, tea time ou soupe du soir, votre dimanche sera gourmand : Le Loir dans la Théière, incontournable cocon parisien, vous livre ses recettes. Salade paysanne, tarte aubergine tomate olives, pâtes aux girolles et beurre persillé, coq au vin, fricassée de volaille, velouté de carottes au curry breton... Pour les bouches sucrées : la tarte au citron meringuée, la tarte crumble au chocolat, le fraisier ou la tatin de poire aux pralines accompagneront vos thés et chocolats chauds.

Par A préciser, Loir dans la théière Le
Chez Marabout

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Auteur

A préciser, Loir dans la théière Le

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

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Un dimanche a la maison

A préciser, Loir dans la théière Le

Paru le 30/09/2026

192 pages

Marabout

24,95 €

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