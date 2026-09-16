Un dimanche a la maison

70 recettes simples et chaleureuses Que vous soyez plutôt brunch généreux, déjeuner familial, tea time ou soupe du soir, votre dimanche sera gourmand : Le Loir dans la Théière, incontournable cocon parisien, vous livre ses recettes. Salade paysanne, tarte aubergine tomate olives, pâtes aux girolles et beurre persillé, coq au vin, fricassée de volaille, velouté de carottes au curry breton... Pour les bouches sucrées : la tarte au citron meringuée, la tarte crumble au chocolat, le fraisier ou la tatin de poire aux pralines accompagneront vos thés et chocolats chauds.